Эксклюзив 24 марта 2024, 15:59 Сотни жителей Лобни возложили цветы в память о погибших в Crocus City Hall

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В Лобне почтили память погибших в Crocus City Hall. Сотни горожан и глава городского округа Анна Кротова поучаствовали в церемонии возложения цветов у мемориала «Звонница».

Одна из жительниц Лобни Елена Шестопалова рассказала «360», что следила за всеми новостями, касающимися теракта. Она выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

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«Пришли почтить память погибших ни за что людей. Это страшная трагедия. Я думаю, что в такие минуты нам надо быть вместе и поддерживать друг друга, чтобы такого в нашей стране больше никогда не повторялось. С первых же минут все, что там происходило, мы следили, переживали и выражаем глубокие соболезнования всем семьям погибших и скорейшего выздоровления тем, кто сейчас в больницах», — сказала она.

Другая жительница Лобни Лариса Мячина, пришедшая к мемориалу, призналась, что до сих пор сложно осознать произошедшее.

Боль переполняет душу. Страшно представить и подумать о том, что это случилось. С нашими людьми, с нашими детьми. Светлая память! <…> Просто боль, которая буквально находится в каждой клеточке. Говорить очень тяжело. Осознавать еще. Вечная им память! Скорбим всей страной. Лариса Мячина местная жительница

В России 24 марта объявили днем общенационального траура. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия. В регионах прошли акции в память о жертвах теракта. К стихийным мемориалам неравнодушные люди несут игрушки, цветы и свечи.