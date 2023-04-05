Общество 05 апреля 2023, 10:00 Сотни домов затопило в Краматорске из-за прорыва дамбы Власти Краматорска сообщили о подтоплении 260 домов в городе после прорыва дамбы Telegram

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Около 260 домов на 30 улицах затопило из-за прорыва дамбы в подконтрольном киевским властям Краматорске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на одном из прудов частично был разрушен водосброс, из-за этого происходит неконтролируемый сброс воды. На месте ЧП работают спецслужбы, происходит эвакуация жителей. Пострадавшим предоставляют временное жилье. Областная военная администрация также создает бетонное заграждение и расчищает русло реки для минимизации последствий разлива.

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Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о прорыве дамбы во вторник. По его словам, это произошло из-за обильных снегопадов в марте.

Вооруженные силы Украины в феврале 2023 года взорвали дамбу в городе Артемовск, чтобы остановить продвижение российских сил. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал эти действия украинских войск «медвежьей услугой».