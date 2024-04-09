09 апреля 2024, 11:14
«Делаю все, что говорят врачи». Губернатор Мурманской области встал на ноги после покушения
Губернатор Мурманской области заявил, что встал на ноги после покушения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что «потихоньку встает на ноги и ходит» после совершенного на него покушения 4 апреля. В своем Telegram-канале чиновник добавил, что следует всем рекомендациям врачей.
«Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — написал он.
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Нападение на Чибиса произошло после того, как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Мужчина нанес ему ранение в живот. Пострадавшего чиновника срочно госпитализировали, а затем ему сделали операцию.
Злоумышленника задержали. На допросе он признался, что испытывает личную неприязнь к Чибису. Фигуранта уголовного дела арестовали до 5 июня.
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Андрей Чибис
Мурманская область
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