Общество 09 апреля 2024, 11:14 «Делаю все, что говорят врачи». Губернатор Мурманской области встал на ноги после покушения Губернатор Мурманской области заявил, что встал на ноги после покушения РИА «Новости»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что «потихоньку встает на ноги и ходит» после совершенного на него покушения 4 апреля. В своем Telegram-канале чиновник добавил, что следует всем рекомендациям врачей.

«Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — написал он.

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Нападение на Чибиса произошло после того, как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Мужчина нанес ему ранение в живот. Пострадавшего чиновника срочно госпитализировали, а затем ему сделали операцию.

Злоумышленника задержали. На допросе он признался, что испытывает личную неприязнь к Чибису. Фигуранта уголовного дела арестовали до 5 июня.