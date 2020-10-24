Соседка убитого бизнесмена Петрова рассказала, как он помог ей в трудные времена

О застреленном сегодня бизнесмене Александре Петрове рассказывали всякое, но он был способен на бескорыстную помощь. Об этом «360» рассказала его бывшая соседка Светлана.

Александра Петрова называли авторитетным бизнесменом. У него был бизнес в Выборге Ленинградской области. В коттедже под Выборгом предпринимателя сегодня застрелили. Сын Петрова — бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

«Мы знакомы с юности. Жили соседями. Я знала его и [его жену] Марину только с хорошей стороны», — начала Светлана.

«После 1999 года наши дороги разошлись, и мы практически не виделись. Много негатива до меня доходило, но мне разбираться в этом не было ни желания, ни времени. Но когда настали у меня очень тяжелые времена, когда не на что было жить и нечего кушать, надо было поднимать сына, это 2004–2005 годы, именно Александр помог мне финансово — об этом просто забыл», — рассказала собеседница «360», добавив, что благодарна бывшему соседу за помощь.

«Мне жаль, что все так глупо закончилось, но ведь это был его выбор. Не даром говорят, что вход рубль, а выход два… Мир ему. А я буду молиться за спасение его души», — подытожила Светлана.