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    24 октября 2020, 22:20

    Соседка убитого бизнесмена Петрова рассказала, как он помог ей в трудные времена

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    О застреленном сегодня бизнесмене Александре Петрове рассказывали всякое, но он был способен на бескорыстную помощь. Об этом «360» рассказала его бывшая соседка Светлана.
    Соседка убитого бизнесмена Петрова рассказала, как он помог ей в трудные времена

    Александра Петрова называли авторитетным бизнесменом. У него был бизнес в Выборге Ленинградской области. В коттедже под Выборгом предпринимателя сегодня застрелили. Сын Петрова — бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

    «Мы знакомы с юности. Жили соседями. Я знала его и [его жену] Марину только с хорошей стороны», — начала Светлана.

    «После 1999 года наши дороги разошлись, и мы практически не виделись. Много негатива до меня доходило, но мне разбираться в этом не было ни желания, ни времени. Но когда настали у меня очень тяжелые времена, когда не на что было жить и нечего кушать, надо было поднимать сына, это 2004–2005 годы, именно Александр помог мне финансово — об этом просто забыл», — рассказала собеседница «360», добавив, что благодарна бывшему соседу за помощь.

    «Мне жаль, что все так глупо закончилось, но ведь это был его выбор. Не даром говорят, что вход рубль, а выход два… Мир ему. А я буду молиться за спасение его души», — подытожила Светлана.