СМИ: найден мертвым отец гонщика «Формулы-1» бизнесмен Александр Петров
Петров умер вечером 24 октября. Кто застрелил бизнесмена, неизвестно. Злоумышленник использовал огнестрельное оружие.
По предварительным данным, на предпринимателя было совершено покушение.
На месте работает руководство уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленобласти, в том числе начальник управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников. Обстоятельства и мотивы гибели Петрова выясняются.
Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, известного под прозвищем «Выборгская ракета». Петров-старший активно помогал развитию карьеры сына. Предприниматель также работал депутатом 16-го муниципального округа и председателем общественного объединения «Фаворит Выборг». Он получил прозвище «хозяин Выборга».
Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания», а также учредитель 47 компаний на территории Выборгского района.