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    24 октября 2020, 20:39

    «В совковых трениках бацал на гитаре». Друг убитого бизнесмена Петрова — о его детстве

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Убитого в Ленинградской области авторитетного бизнесмена Александра Петрова еще в советское время побаивалась молодежь Выборга. Город был поделен между группами на несколько секторов, Петров возглавлял «Семерку», рассказал «360» друг детства предпринимателя Андрей.
    «В совковых трениках бацал на гитаре». Друг убитого бизнесмена Петрова — о его детстве

    «Выборг, Суворова, 7. Название команды „Семерка“ оттуда пошло», — сообщил Андрей.

    По его словам, Петров рос без родителей — его воспитывала тетя.

    «Пацанвой были — город на секторы делили, он за нас дрался. Он был старший пацан. „Семерка“ благодаря ему на весь город гремела, боялись нас», — продолжил собеседник, уточнив, что это происходило еще «при Совке».

    «А Саня не зазнавался даже и в наши времена. Пару лет назад пересеклись с ним около церкви. Признал, поздоровался, хотя и был с телохранителями», — добавил Андрей.

    Для него Петров так и остался «старшим пацаном, который нас защищал: в совковых трениках, прыгающий на одной ноге по лестнице у Ленгражданпроекта, бацающий на гитаре».

    По словам собеседника «360», неделю назад была информация о том, что Петров уехал в Израиль. Тело предпринимателя с огнестрельным ранением нашли сегодня около его коттеджа под Выборгом.

    Александр Петров был крупным в городе бизнесменом, депутатом местного горсовета. Петров — отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.