Убитого в Ленинградской области авторитетного бизнесмена Александра Петрова еще в советское время побаивалась молодежь Выборга. Город был поделен между группами на несколько секторов, Петров возглавлял «Семерку», рассказал «360» друг детства предпринимателя Андрей.

«Выборг, Суворова, 7. Название команды „Семерка“ оттуда пошло», — сообщил Андрей.

По его словам, Петров рос без родителей — его воспитывала тетя.

«Пацанвой были — город на секторы делили, он за нас дрался. Он был старший пацан. „Семерка“ благодаря ему на весь город гремела, боялись нас», — продолжил собеседник, уточнив, что это происходило еще «при Совке».

«А Саня не зазнавался даже и в наши времена. Пару лет назад пересеклись с ним около церкви. Признал, поздоровался, хотя и был с телохранителями», — добавил Андрей.

Для него Петров так и остался «старшим пацаном, который нас защищал: в совковых трениках, прыгающий на одной ноге по лестнице у Ленгражданпроекта, бацающий на гитаре».

По словам собеседника «360», неделю назад была информация о том, что Петров уехал в Израиль. Тело предпринимателя с огнестрельным ранением нашли сегодня около его коттеджа под Выборгом.

Александр Петров был крупным в городе бизнесменом, депутатом местного горсовета. Петров — отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.