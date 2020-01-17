Соловьев сорвался на крик в прямом эфире своей программы

Позиция приглашенного на передачу «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперта не понравилась ее телеведущему. Владимир Соловьев так разозлился, что не сумел сдержаться и повысил на гостя голос.

Выпуск программы, выходящий в эфир на телеканале «Россия 1», опубликован на YouTube. Между Соловьевым и общественным деятелем Григорием Амнуэлем возник спор об истории.

Последний, в частности, не согласился, что Польша должна извиниться за советских пленных, которых замучили до смерти во время советско-польской войны. Телеведущий напомнил ему, что Россия признала расстрел порядка 4,5 тысячи польских офицеров в Катыни и принесла извинения за случившееся.

«Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?» — задал вопрос журналист.

Амнуэль в ответ попытался оправдать убийства сотрудников дипмиссии. Он заявил, что за ними стоят те, чьи семьи были убиты в СССР. Комментарий Владимира Соловьева разозлил. Ведущий предположил, что по схожей логике могут быть оправданы и те, «кто убивал в Катыни», поскольку семьи россиян «замучили в Польше в 20-е годы».

«Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию?» — задался вопросом ведущий шоу. На повышенных тонах он заметил, что Польша «позиционировала себя как главный геополитический враг советской России».

По словам Амнуэля, Варшава была «врагом коммунистического террористического режима». Этот ответ тоже вынудил Соловьева отреагировать эмоционально. Он парировал оппоненту, спросив о поступках маршала Юзефа Пилсудского.

«Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга», — подчеркнул телеведущий.

В конце 2019 года посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД. Поводом для этого стало высказывание президента Владимира Путина, которое касалось политики страны в 1930-е годы. Глава государства назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского. Дипломат поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».