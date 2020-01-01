Слова Путина об «антисемитской свинье» опровергли в Польше

Президент России Владимир Путин заявил, что посол Польши в нацистской Германии Юзеф Липский оказался «антисемитской свиньей». В Польше слова Путина попытались опровергнуть.

В частности, председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих заявили, что Варшава действительно, поддерживала в 1930-х годах эмиграцию 10% еврейского населения в сотрудничестве с сионистским движением. По этой причине официальная Польша положительно отреагировала на действия Третьего рейха в 1938 году, написала газета Rzech Pospolita.

Путин ранее назвал «сволочью и антисемитской свиньей» бывшего польского посла в Германии Липского. Тот пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Речь идет о событиях перед Второй мировой войной.

«Гитлер сообщил и министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии», —напомнил Путин о случае в 1938 году.

Польский дипломат, по словам Путина, пообещал за осуществление этого плана поставить Гитлеру памятник. Монумент должен был появиться в Варшаве.

«Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — прокомментировал эту историю Путин.