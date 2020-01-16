ЕС заступился за Польшу в конфликте с Россией

Владимир Путин, президент Российской Федерации, считает, что Польша виновата в начале войны. Это сделало отношения между странами более напряженными.

Вера Йоурова, заместитель председателя Еврокомиссии, сообщила, что не принимает такие слова всерьез. Так как Польша не преступник, а жертва войны 1939–1945 годов. Йоурова заявила, что нельзя иметь собственные факты, и клевету нужно пресекать.

Манфред Вебер, депутат Европарламента от Европейской народной партии, во время дебатов сказал, что люди «не могут принять попытку Путина переписать историю».