ЕС заступился за Польшу в конфликте с Россией
Евросоюз принял позицию Польши в споре с РФ о роли страны во время Второй мировой войны, написало Североамериканское бюро НСН, ссылаясь на иностранное издание.
Владимир Путин, президент Российской Федерации, считает, что Польша виновата в начале войны. Это сделало отношения между странами более напряженными.
Вера Йоурова, заместитель председателя Еврокомиссии, сообщила, что не принимает такие слова всерьез. Так как Польша не преступник, а жертва войны 1939–1945 годов. Йоурова заявила, что нельзя иметь собственные факты, и клевету нужно пресекать.
Манфред Вебер, депутат Европарламента от Европейской народной партии, во время дебатов сказал, что люди «не могут принять попытку Путина переписать историю».