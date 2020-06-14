Соловьев резко отреагировал на видеообращение Ефремова

Михаил Ефремов после пьяного ДТП извинился перед семьей погибшего в видеообращении. Телеведущий Владимир Соловьев усомнился, что актер своим роликом не нарушил правила домашнего ареста.

«А кто записывал „извинения Ефремова“? Сам? А кто текст писал? Сам? А разве находясь под домашним арестом он имеет право пользоваться сотовой связью?», — написал Соловьев в Telegram.

Ранее адвокат Сталина Гуревич объяснила, что записывать подобные видео, находясь под домашним арестом, не запрещается. Ефремов не имеет права пользоваться интернетом, но может общаться с близкими родственниками и адвокатами. Соответственно, он может передавать какие-либо материалы. Ролик в Сеть загрузил не сам актер.

Речь идет о видеообращении Ефремова, где он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Актер обещал помочь родственникам, если они примут эту помощь. Он также сказал, что готов понести наказание, и назвал аварию «непростительной».

Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы 8 июня. Он на большой скорости врезался в фургон, водитель которого скончался в реанимации. По решению суда актера отправили на два месяца под домашний арест.