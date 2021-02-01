Солиста «Песняров» не пустят на Украину из-за выступления в Крыму

Мужчина оказался солистом группы «Песняры» и белорусским музыкантом. На границе заметили, что в Крыму мужчина находился летом прошлого года и попал туда незаконным способом, «нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», отметили в Госпогранслужбе Украины.

Из-за нарушения законодательства пограничники запретили музыканту въезд на территорию Украины на три года. После неудавшейся попытки преодолеть границы музыкант вернулся на самолете обратно на родину — в Минск.

Украинские СМИ отметили, что въезд в страну солисту «Песняров» Валерию Дайнеко был запрещен из-за посещения им в начале сентября 2020 года фестиваля «Дорога на Ялту».

Российская сторона присоединила Крым в 2014 году по результату всенародного референдума. Тогда данная инициатива была поддержана большинством проживающих на полуострове. Украина не признает итоги выборов и считает Крым «временно оккупированной территорией».