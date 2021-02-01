Кравчук предложил провести референдум о статусе Крыма и Донбасса

««Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос — ред.), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством — ред.) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», — цитирует Кравчука «Взгляд».

Он добавил, что способ реинтеграции донбасских республик и крымского полуострова должна найти власть, в том числе Верховная рада.