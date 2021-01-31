Украинцы устроили протесты против повышения тарифов

На протестную акцию в поселке Высоком под Харьковом в воскресенье днем вышли около 50 человек. Митингующие собрались на пешеходном переходе и требовали остановить рост тарифов. Аналогичная акция прошла в поселке Пересечное. В Черновицкой области жители села Берегомет перекрыли автомагистраль.

Тарифы на газ на Украине выросли с 1 января, власти страны при этом отменили льготы на электричество. На этом фоне в ряде регионов страны люди начали устраивать протесты, требуя ввести мораторий на повышение тарифов.

Украинцы недовольны тем, что цены растут, а зарплаты остаются на прежнем уровне.

Украинский кабмин ранее принял решение о госрегулировании цен на газ на период отопительного сезона или до отмены карантинных мер. Минздрав страны при этом подтвердил отказ закупать у России вакцину от коронавируса, рассказал «Царьград».