Сокуров заявил, что готов к новой встрече с Путиным после спора

Режиссер и член СПЧ Андрей Сокуров заявил, что готов к новой беседе с президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Если президент считает, что нам есть, что обсудить, то надо встретиться», — сказал Сокуров.

Спор Путина и Сокурова произошел во время встречи президента с членами СПЧ 10 декабря. Сокуров высказал критику внешней политики страны, а также высказал мнение, что некоторые республики, входящие в состав РФ, носят «национальный характер».

Режиссер также предложил президенту «отпустить всех, кто больше не хочет жить с нами в одном государстве». Путин в ответ заметил, что выступление Сокурова похоже на манифест, который состоит из страхов.

«Приходите ко мне, мы давно не виделись. <…> Не сердитесь, но это серьезные вещи. Можно кого-то обидеть», — добавил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже отметил, что жесткая реакция Путина на слова Сокурова была понятна, потому что режиссер без знания предмета принялся рассуждать на очень деликатные темы.