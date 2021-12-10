Путин и Сокуров поспорили об устройстве России

Президент РФ Владимир Путин поспорил с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссером Александром Сокуровым. Полемика заключалась в вопросах устройства России, а также по поводу межнациональных конфликтов. Видеозапись появилась на сайте Кремля.

Режиссер в разговоре с российским лидером указал на ряд проблем, которые, по его мнению, существуют в устройстве страны, а также вспомнил межнациональные конфликты, в которых участвует Россия. В свою очередь Путин назвал его выступление своеобразным манифестом, который состоит из страхов.

«А откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? (…) Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил глава государства. Он добавил, что относится к Сокурову с большим уважением, однако просит его проверять данные, прежде чем говорить о них на всю страну.

Режиссер отметил, что лишь предлагает президенту задуматься о словах, которые были озвучены. В ответ на это Путин заявил, что никто не против услышать другую точку зрения, но перед тем как ее озвучивать, надо подумать.

«Приходите ко мне, мы давно не виделись. <...> Не сердитесь, но это серьезные вещи. Можно кого-то обидеть», — заключил президент.