Кадыров предложил проверить слова Сокурова на экстремизм

Заявление режиссера Александра Сокурова об отделении российских регионов, которое он сделал на заседании президентского Совета по правам человека, можно рассматривать как отработку идеи США по развалу России. Поэтому слова кинодеятеля стоит изучить на предмет экстремизма. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что Сокурову стоит ознакомиться с новейшей истории Чеченской Республики, жители которой на референдуме 2003 года выступили за сохранение региона в составе России. Отдельно Кадыров напомнил про территориальный спор с Ингушетией.

«Уточнение границ было федеральным распоряжением и с инициативой выступила ингушская сторона. Рассмотрение вопроса проходило в полпредстве по Северо-Кавказскому федеральному округу, присутствовало шесть человек, подняли все документы, уступили весомую часть земель Республике Ингушетия, хотя мне пришлось для этого успокоить наших старейшин», — подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что по требованию президента России Владимира Путина регион пошел на уступки и согласился на пограничные линии, которые предложили власти Ингушетии.

«Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — добавил Кадыров.

На заседании Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров предложил Владимиру Путину подумать над устройством Российской Федерации и предложил отпустить из состава те регионы, которые хотели бы «начать своей жизнью».

Путин ответил, что не хочет для России повторения судьбы Югославии. Он подчеркнул, что очень уважает Сокурова, но ему стоит проверять свои данные прежде, чем говорить о них на всю страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жесткая реакция Путина на слова Сокурова вполне объяснима. Режиссер без знания предмета принялся рассуждать на очень деликатные темы.

При этом он отметил, что несмотря на возникшую дискуссию хорошее отношение Путина к Сокурову ничуть не изменилось.