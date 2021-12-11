Сокуров оставил без внимания предложения Кадырова о проверке на экстремизм после спора с Путиным

Режиссер Александр Сокуров не стал комментировать предложение главы Чечни Рамзана Кадырова проверить его высказывания на экстремизм. По мнению Сокурова, его разговор с президентом РФ был открытым и он мог излагать свою точку зрения по той или иной теме.

Режиссер подчеркнул, что к тому, что он сказал на заседании СПЧ, ему больше добавить нечего. Он также выразил недоумение по поводу обсуждения этой темы, написало РИА «Новости».

«СПЧ создан для высказывания мнений, это дискуссионная площадка. У меня больше нет дров, чтобы подкинуть в этот политический костер», — сказал Сокуров.

Он добавил, что с президентом можно говорить открыто, а в рамках прошедшего заседания совета это было уместно и необходимо.

«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал. Разговор был открытый», — отметил режиссер.

Встреча Владимира Путина и членов СПЧ прошла 10 декабря. Сокуров заявил, что некоторые республики сейчас приобрели ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Президент не разделил мнение Сокурова.

Кадыров после этого заявил, что высказывания Сокурова надо проверить на экстремизм.