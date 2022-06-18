Соглашения на 5,6 триллиона рублей подписали на ПМЭФ

На площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали 691 соглашение на общую сумму 5,6 триллиона рублей. Об этом информировал «Росконгресс» в Telegram.

«Сумма по итогам определенно будет выше», — сказано в сообщении.

В ПМЭФ, который стартовал 15 июня, приняли участие 14 тысяч человек из 131 страны. Советник президента России Антон Кобяков заявил о намерении «наращивать допандемийный уровень участия».

«Форум показал свою независимость и авторитетность — и статус международной площадки обсуждения вопросов мироустройства», — добавили в «Росконгрессе».

Благодаря заключенным на ПМЭФ соглашениям Московская область получит дополнительно 15 тысяч рабочих мест. В регионе будут реализовывать новые проекты импортозамещения. Ко второму дню Подмосковье заключило соглашения с 20 инвесторами более чем на 70 миллиардов рублей. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что хотел бы удвоить эти показатели.