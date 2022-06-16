«Не должны сидеть сложа руки». Воробьев рассказал, какие контракты Подмосковье подписало на ПМЭФ

Московская область подпишет на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на сумму в 145 миллиардов рублей. В планах — заключить 40 договоров, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Многие из них уже подписали.

Глава региона привел в пример проект по семеноводству в Коломне, по генетике — в Сергиевом Посаде и другие производства.

«Это все импортозамещение. Есть „Тонар“ и еще одна компания там же, в Орехово-Зуеве, которая изготавливает прицепы, полуприцепы, различные средства для перевозки разных грузов», — добавил Андрей Воробьев.

Есть перерабатывающая промышленность — она всегда традиционно представлена в Московской области. Есть новые проекты в сельском хозяйстве. Смысл их в том, что они инновационные, есть современные технологи. <…> Вот все эти мероприятия мы реализуем. Сразу на вскидку я все 40 не перечислю, но их достаточно, и сейчас у нас на стадии реализации находятся четыре тысячи проектов Андрей Воробьев губернатор Московской области.

При осуществлении строительства в Московской области компании поддерживает центр содействия строительству при правительстве Подмосковья.

«Пока темп у нас не падает. Мы <…> внимательно следим за политикой Банка России и возможностью финансирования новых проектов, но все последние действия и заявления правительства РФ и ЦБ говорят о том, что у нас хорошие перспективы», — отметил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев признал наличие вызовов и некоторой неопределенности, однако регион не должен сидеть сложа руки.

Рабочие места надо создавать, у нас есть для этого все необходимые условия: льготы, субсидии, программы, земли за рубль дадим, подведем коммуникации, сопровождаем с банками. Все это имеет значение, лишнего ничего нет Андрей Воробьев

«Потому что если ты хочешь заниматься бизнесом, особенно сейчас, понятно, что есть риски — значит, у тебя должны быть партнеры. И мы — государство, и федеральная, и региональная власть — должны и с удовольствием являемся партнерами», — заключил глава Московской области.