Событие с интригой. Парад Победы глазами военного специалиста

Парад Победы на Красной площади прошел четко и на отлично. Об этом «360» рассказал военный эксперт, коммерческий директор «Арсенала Отечества» Алексей Леонков.

«Парад прошел на отлично. Об этом президент сказал. Действительно, сохранялась интрига, будет воздушный парад или нет. Но так как Останкинскую телебашню было полностью видно, то вероятность того, что воздушный парад пройдет, была достаточно высокой. В принципе, это и произошло. Все, к чему готовились 2,5 месяца, все было показано в течение одного часа и 10 минут. Все было четко», — оценил эксперт.

Он отметил, что в этот раз на параде была показана новая техника.

«Прошли и пешие колонны, были те, которые первый раз прошли. Например, парадный расчет военной полиции, были новинки военной техники — „Тайфун-ПВО“, машина дистанционного минирования. Были показаны ведущие образцы противовоздушной обороны. В воздухе показали 158-е самолеты, показали все вертолеты — всю военную технику, которая стоит на вооружении. Техника была продемонстрирована на высокопрофессиональном уровне. Все справились, молодцы!» — заключил эксперт.

В параде Победы приняли участие более 12 тысяч человек, механизированная колонна техники и парадный строй авиации.