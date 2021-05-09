Галерея Победы. Самые яркие моменты парада на Красной площади

В воскресенье, 9 мая, в Москве на Красной площади прошел парад Победы. Публикуем самые яркие кадры праздничного мероприятия.

Источник фото: РИА «Новости»

Парад Победы начался в 10:00. В нем приняли участие более 12 тысяч человек, механизированная колонна техники и парадный строй авиации.

Источник фото: РИА «Новости»

Парад принял министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командовал главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Источник фото: РИА «Новости»

Источник фото: РИА «Новости»

Сегодня россияне увидели самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они изобразили в небе триколор.

Источник фото: РИА «Новости»

В параде приняли участие танки Т-34, бронеавтомобили «Тайфун», которые только недавно появились на вооружении армии. И впервые принял участие «Тайфун-ПВО».

Источник фото: РИА «Новости»

Источник фото: РИА «Новости»

Источник фото: РИА «Новости»

Также были танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата».

Источник фото: РИА «Новости»

Источник фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин произнес в воскресенье поздравительную речь в честь Дня Победы. Он отметил большой вклад ветеранов в великую победу