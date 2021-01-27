Собянин рассказал о двойном запасе ковидных коек в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно улучшается, сейчас свободно множество ковидных коек — почти двойной запас. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава Москвы отметил, что благодаря уменьшению числа новых случаев заболевания и увеличению количества выздоровевших пациентов можно выводить часть клиник и возвращать их в привычный режим работы. Такое заявление он сделал в ходе осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Ситуация постепенно улучшается. Все основные подразделения по борьбе с COVID-19 должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что смог снять несколько ограничений в Москве благодаря запасу прочности столичной медицинской системы. Ранее он сделал необязательным перевод на удаленку не менее 30% сотрудников, а также разрешил кафе и барам работать в ночное время.

При этом Собянин подчеркнул, что доля тяжелобольных пациентов остается высокой, несмотря на общее снижение числа заболевших.

«Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться», — заключил он.