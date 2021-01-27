Перевод сотрудников на удаленку в Москве сделали рекомендательным

Московские власти отменили обязательное требование к компаниям о переводе 30% сотрудников на удаленный режим. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять удаленку — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций», — написал мэр в своем блоге.

Кроме того, отменяются ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек, боулингов и других развлекательных организаций. Тем не менее эти заведения должны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарный режим.

Градоначальник добавил, что ситуация с распространением коронавируса «продолжает улучшаться». По его словам, количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. А в коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года, подчеркнул Собянин.

Мэр столицы поздравил москвичей с общей победой, но при этом добавил, что борьба пока не окончена и нужно продолжать соблюдать меры безопасности.