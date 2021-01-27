Ограничения по коронавирусу смягчили для офисов и ресторанов Москвы

Градоначальник уже подписал соответствующий указ. Он вступает в силу 27 января. Глава столицы подчеркнул, что в настоящий момент необходимо создать условия для быстрого восстановления экономики, в первую очередь отраслей, больше всего пострадавших от пандемии.

Уточняется, что требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленный формат работы перестает быть обязательным. Решение о возвращении работников в офисы примут руководители, пишет сайт «Дни.ру».

Помимо прочего, кафе, бары и ночные клубы смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Еще до 6 февраля будет выбран дальнейший формат обучения в вузах, подведомственных правительству столицы.

По словам Собянина, смягчить ограничения удалось благодаря улучшению ситуации с СОVID-19 в городе. На минувшей неделе количество новых случаев заражения не превышало 2-3 тысяч. Кроме этого, в профильных стационарах свободно более 50% мест. Таких показателей не было с начала лета 2020 года.