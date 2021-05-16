Собянин рассказал, как изменилось население Москвы за 30 лет

За последние 30 лет население Москвы увеличилось на два миллиона человек. Об этом рассказал в воскресенье мэр города Сергей Собянин.

«В 80-е, 90-е, начало двухтысячных строительство и развитие метро с каждым годом замедлялось и замедлялось. И самих москвичей стало начиная с 90-го года почти на два миллиона больше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин подчеркнул, что метро должно не просто успевать за этим развитием, а опережать его.

В начале мая он сообщал, что сеть Московского метрополитена за несколько лет увеличилась почти в два раза. В минувшем году было обновлено 310 километров кабельных линий. Также была произведена замена 30 тысяч шпал и 117 тысяч скреплений. Было отремонтировано 111 эскалаторов и обновлено 86 километров рельсового полотна.

Несколькими днями ранее был досрочно открыт участок «салатовой» ветки метро. Его закрывали из-за работ по проходке двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Печатники». Закрытие участка «Дубровка» — «Волжская» 10 мая спровоцировало настоящий коллапс в подземке.