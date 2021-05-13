Закрытый участок «салатовой» ветки московского метро откроют досрочно

Участок «салатовой» ветки метро Москвы снова откроют для пассажиров на 10 дней раньше запланированного срока. Об этом сообщил в Twitter мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что участок Люблинско-Дмитровской линии закрывали из-за работ по проходке двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Печатники».

«Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок „салатовой“ линии мосметро между станциями „Дубровка“ и „Волжская“», — написал Собянин.

По его словам, за это время на закрытых станциях успели обновить пассажирскую инфраструктуру, сделать косметический ремонт и отремонтировать путь.

Участок был закрыт 1 мая. После длинных майских выходных закрытый участок «Дубровка» — «Волжская» спровоцировал настоящий коллапс в подземке. Хотя на время работ были запущены альтернативные маршруты, они не справлялись с аномальной нагрузкой. Пассажиропоток вырос в разы после начала рабочих дней.

В соцсети возмущенные пользователи напоминали о требованиях соблюдения социальной дистанции. Некоторые с сарказмом благодарили сотрудников метро и мэра за «победу над коронавирусом».