«Салатовая» ветка притормозила москвичей. Частичная остановка движения привела к коллапсу

Первый рабочий день после праздников для жителей юго-востока Москвы начался с коллапса в метро. Это связано с закрытием участка «Дубровка» — «Волжская» на Люблинско-Дмитровской линии, где прокладывают тоннель для Большой кольцевой линии. В результате с аномальной нагрузкой столкнулись альтернативные маршруты

Перенаправление потоков

Участок на «салатовой» ветке метро закрыли 1 мая. Чтобы не оставлять жителей Печатников и Южнопортового района Москвы без транспорта, власти организовали три бесплатных компенсационных маршрута: автобус КМ1, который развозит пассажиров от метро «Волжская» до «Текстильщиков», КМ2 — от «Дубровки» до «Волжской», КМ3 от «Дубровки» до «Печатников», но он действует только по будням.

Остальным пассажирам рекомендовали пользоваться Замоскворецкой линией метро, пересаживаясь в конце Люблинско-Дмитровской на «Красногвардейскую». Вторым вариантом предложили проехать по Некрасовской линии до загруженной станции «Текстильщики».

Департамент транспорта Москвы по итогам утра первого рабочего дня в своем Telegram-канале отчитался, что станции, куда отправились пассажиры «салатовой» ветки метро, справились с дополнительной нагрузкой.

«Мы смогли вывезти всех пассажиров», — рапортовал дептранс. Согласно приведенным данным, «Дубровка» приняла в пять раз больше пассажиров, чем обычно, «Текстильщики» — в три раза больше.

Более половины пассажиров закрытого участка «салатовой» ветки отправилась на Замоскворецкую линию. Что творилось в переходе между станциями, показали пользователи социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, как толпа пассажиров медленно передвигается по тоннелю, чтобы попасть на «зеленую» линию метро.

Пройти по тоннелю недостаточно, нужно еще преодолеть несколько препятствий.

Пользователи напомнили властям Москвы о действующих правилах социальной дистанции.

Толпа на станции «Зябликово» была огромной.

Пользователи пожаловались, что из-за большого числа пассажиров некоторые опоздали.

На Некрасовской линии метро все поезда до 10:00 при движении в центр станцию «Косино» начали проезжать без остановки, чтобы быстрее доставить до «Текстильщиков» пассажиров «салатовой» ветки. Местным жителям такая ситуация показалась несправедливой.

Источник фото: Twitter

Дептранс предупредил жителей столицы, что вечером на «Волжской» ожидается коллапс. Пассажирам рекомендовали пользоваться МЦК и МЦД. Ведомство не упомянуло автобусы КМ. Наземный транспорт тоже столкнулся с проблемами.

Перекрытые дороги

Дороги на юго-востоке Москвы расчистили для удобства компенсационных автобусов. В районе Северного тоннеля оставили только одну полосу для общественного транспорта. Полностью закрыто движение в 1-м и 2-м Южнопортовых проездах.

Ситуацию осложнило строительство Юго-Восточной хорды. Ограничения действуют на Люблинской, Волжской и Южнопортовой улицах, а также на Волгоградском проспекте.

Проблемой оказалось и правильно развесить таблички с указаниями, какой автобус где останавливается.

Даже на компенсационных автобусах с работы до дома жители добирались с трудом.

Дептранс заранее сообщил о будущих затруднениях для водителей на Краснодонской, Ставропольской, Люблинской улицах, Волжском бульваре, улице Шкулева и пересечении Гурьянова и Шоссейной.

«Чтобы не терять времени в пробках, советуем избегать зону ограничений или отложить поездки на более позднее время — после 21:00», — говорится в сообщении ведомства.

Разные приоритеты

Любые работы по строительству метро или дорог подчиняются планам, которые составляются достаточно долго. Но все факторы учесть невозможно. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт по транспортному рынку Роберт Ян. Он пояснил, что при строительстве метро или дорог власти не учитывают интересы жителей.

«Чаще всего интересы горожан не находятся в приоритете. Важнее согласование между службами, вопросы сезонности, вопросы сроков поставки материалов. Они не связаны с нашей жизнью, а мы часто становимся жертвами такого отношения», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что власти создают неудобства ненамеренно. Они просто следуют поставленным планам, поэтому говорить, что выбрано неудачное время, нельзя.

По мнению эксперта, свою роль в истории с коллапсом в метро могло сыграть недостаточное информирование. Когда жителей поставили перед фактом, что времени на дорогу они будут тратить больше.

«Во многих странах жителей информируют за несколько месяцев. Людей готовят к тому, что у них будут трудности. У нас максимум за неделю начинают сообщать, может быть, за две. За месяц это происходит редко. К сожалению, мы становимся стороной, которая страдает от этого, но мы не можем на это напрямую повлиять», — поделился Роберт Ян.

Эксперт подчеркнул, что только время покажет, насколько проект, из-за которого сейчас москвичи испытывают проблемы, необходим.

Он привел два примера. Эстакада на Ярославском шоссе не смогла разгрузить трассу, потому что к тому времени, когда ее сдали, за МКАД увеличилось количество многоэтажных домов и количество автомобилей прибавилось.

Удачным стал тоннель на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе. На этом перекрестке много лет была постоянная пробка. После введения тоннеля жители выходили и благодарили строителей.

«Есть удачные решения, когда терпение оправдано, а есть не очень удачные. Но узнать это можно только по факту», — подытожил эксперт.