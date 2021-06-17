Собянин предрек рост числа заболевших ковидом в Москве выше 9 тысяч за сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно ухудшается, и в пятницу количество заболевших может возрасти более чем на девять тысяч. Об этом сообщило РИА «Новости».

Столичный градоначальник обратил внимание, что буквально за несколько дней прирост заболевших поднялся с трех до семи тысяч человек в сутки. А в пятницу этот показатель может превысить девять тысяч. Это означает рост в три раза. Такого раньше не было, сказал он.

«Такая динамика достаточно неожиданна в силу того, что более 60% москвичей-либо переболели, либо сделали прививки», — отметил Собянин.

Количество коек для пациентов с ковидом в Москве в ближайшее время доведут до 24 тысяч.

Мэр столицы отметил, что сегодня москвичи сталкиваются с новыми, более агрессивными и заразными штаммами коронавируса.

Запись на вакцинацию в Москве выросла в три раза. Но этих объемов пока все еще недостаточно. Собянин выразил надежду, что темпы будут ежедневно нарастать.

За минувшие сутки в столице выявили 6195 новых случаев заражения.

Накануне Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве драматической.