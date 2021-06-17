Число заразившихся коронавирусом в России снова начало расти

За минувшие сутки в России выявили 14 057 случаев заражения коронавирусом — это на почти на 5% больше, чем вчера. Выздоровели за это время 11 205 человек, погибли 416 пациентов. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 5 264 047 россиян, выздоровели — 4 839 705, погибли 127 992 пациента. Медики уже сделали более 143,9 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа было выявлено 6195 новых случаев заражения коронавирусом — прирост составил 7,1%. За этот период болезнь смогли побороть 3636 человек, погибли — 73, что на 2,7% меньше, чем день назад.

В Московской области врачи обнаружили коронавирус у 1208 жителей — прирост составил почти 2%. Выписались из больниц 824 пациента, скончались — 11, что на 22,2% больше, чем в среду. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в регионе медики сделали 8 600 500 ПЦР-тестов.

В Санкт-Петербурге коронавирус нашли у 946 человек — прирост составил 2%. Выздоровели и выписались из больниц 1757 пациентов, умер — 61, что на 3,2% меньше, чем 16 июня.

В Чукотском автономном округе коронавирусом за сутки заразились четыре жителя, в Ненецком автономном округе — шесть.