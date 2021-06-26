Собянин назвал единственную альтернативу вакцинации для победы над пандемией. Этот вариант принесет много проблем

Чтобы победить пандемию, нужна быстрая масштабная вакцинация или локдаун. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет РИА «Новости».

Столичный градоначальник подчеркнул, что коронавирус уже бы победили, но он начал активно мутировать и пандемия продолжилась. Сейчас Москва, по его словам, переживает все заново. Пандемия бушует, подчеркнул Собянин.

Эпидемическая ситуация в стране после затишья с начала года резко ухудшилась летом. Москва стала одним из первых регионов, где ввели новые жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса. Городские власти запретили общепиту работать по ночам и пускать непривитых посетителей. Чтобы посидеть за столиком с 28 июня нужно будет предъявить QR-код, в котором будет зашифрована информация о прививке, антителах или отрицательном результате ПЦР-теста.

На фоне ужесточения ковидных мер в стране почти в два раза увеличился темп прививочной кампании. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, первый компонент вакцины уже получили более 21 миллиона россиян. Медики за сутки выявили 21 665 новых случаев ковида. Это максимальный показатель для новой вспышки заболеваемости.