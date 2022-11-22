Общество 22 ноября 2022, 12:39 Собчак уволила подпавшего под уголовное дело Кирилла Суханова РИА «Новости»: Собчак уволила подпавшего под уголовное дело Суханова РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак уволила своего коммерческого директора Кирилла Суханова, сообщил сообщил источник РИА «Новости». Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова.

По словам собеседника агентства, Суханова уволили с поста коммерческого директора компании «Осторожно Media» еще 2 ноября. Собчак уже отреагировала на эту информацию и заявила, что, хотя не комментирует фейки, считает нужным внести ясность.

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«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу», — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

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По словам журналистки, обязанности Суханова пока распределили между членами его команды. Собчак пояснила, что Суханов, находясь в СИЗО, не может подписывать юридические документы. Также она заверила, что будет делать все возможное для освобождения коллег.

Мосгорсуд 21 ноября отказался отпускать Суханова из СИЗО. Под арестом остался и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Мужчин задержали по подозрению в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. В конце октября их взяли под стражу.

Следствие полагает, что обвиняемые вели Telegram-канал «Тушите свет» и требовали от Чемезова крупную сумму денег за удаление дискредитирующих постов. Собчак 17 ноября заявила, что в деле о вымогательствах нет политического контекста.