Собчак подала заявление в СК из-за нападения в Среднеуральском монастыре

Ксении Собчак и режиссер из ее съемочной группы Сергей Ерженков направили заявление в приемную центрального аппарата Следственного комитета. В нем они описали нападение на них в Среднеуральском монастыре.

Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат режиссера Сергей Бадамшин.

«Сегодня мы обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета РФ с заявлением <…> по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц», — сообщил адвокат.

Он отметил, что ранее пострадавшие уже обращались в местное управление СК и полицию. Однако ответа они так и не получили. Юрист надеется, что после обращения в центральное ведомство будет результат.

В конце июня Собчак и ее съемочная группа приехала Среднеуральский женский монастырь, в котором сейчас управляет экс-схиигумен Сергий. Священнику запретили проповедовать, однако он самовольно «захватил» монастырь. По словам Собчак, журналисты приехали поговорить с Сергием, однако их встретили негостеприимно. Начался конфликт, в ходе которого Собчак упала, а режиссеру сломали руку.