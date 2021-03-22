Жертва скопинского маньяка рассказала, чем занималась в бункере 3,5 года. Ее насиловали 900 раз

Екатерина Мартынова, жертва скопинского маньяка Виктора Мохова, рассказала, что ее вместе с другой девушкой мужчина изнасиловал примерно 900 раз. В остальное время они ели продукты, которые хранятся без холодильника, и пытались воспроизвести обычную жизнь.

Мартынова уверена, что 17 лет — маленький срок за то, что с ними делал Виктор Мохов.

«Ему дали 17 лет. Он нас с Леной изнасиловал не один раз, а примерно по 900. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. Значит, надо менять законы», — заявила она в интервью журналистке Ксении Собчак, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

Все 3,5 года девушки пытались воссоздать обычный образ жизни. По словам Мартыновой, на завтрак они ели крупы и тушенку — то, что не портится в холодильнике. Иногда были сезонные фрукты и овощи. Запах яблок «Антоновка» жертва маньяка до сих пор не переносит. Екатерина Мартынова в свободное время рисовала и писала стихи. Елена Самохина занималась английским.

Кроме того, Мартыновой даже пришлось принимать роды у Самохиной по медицинскому пособию. Девушка не знала, как выглядят плацента и пуповина. И впервые столкнулась с этим вживую.