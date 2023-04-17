Эксклюзив 17 апреля 2023, 16:51 «Собаки по всему району». Жители Оренбурга жаловались на псов, загрызших ученика второго класса Источник «360»: жители Оренбурга неоднократно жаловались на собак, загрызших школьника Unsplash

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Жители Оренбурга неоднократно жаловались на бездомных собак, загрызших ученика второго класса, рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, обращения горожан игнорировали, что в конечном итоге привело к гибели мальчика.

Источник рассказал, что погибший мальчик во время празднования Пасхи пошел колядовать. После этого он отпросился у мамы еще на час — чтобы погулять с товарищем.

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«В районе детской площадки на них стали кидаться собаки, он испугался, побежал в ближайшем направлении — вглубь гаражей. Второй парнишка успел убежать в другую сторону и позвать на помощь. У нас эти голодные и агрессивные собаки по всему району», — рассказал собеседник.

По его словам, жители города давно жаловались на бродячих собак. Если бы мальчик оказался в другом месте, возможно, агрессивные животные напали бы на него и там, добавил источник.

«Они бы так же напали, дело случая. Попался уязвимый маленький мальчик, и вышла ужасная трагедия. Хотя все до этого случая жаловались и обращались в соответствующие органы, получив в ответ игнор и безразличие к проблеме», — отметил собеседник «360».

Собаки напали на мальчика 16 апреля. От полученных ран он умер на месте. СК возбудил уголовное дело, а губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил отловить всех бездомных животных.