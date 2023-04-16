Общество 16 апреля 2023, 20:54 Всех бездомных собак отловят после гибели ребенка в Оренбургской области Глава Оренбургской области поручил отловить всех бездомных собак после гибели ребенка РИА «Новости»

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Глава Оренбургской области Денис Паслер поручил отловить всех неучтенных и бездомных собак после гибели ребенка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, меры, которые сегодня предусматривает законодательство, недостаточны. Чипирование животных не является гарантией безопасности людей. Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы», — подчеркнул Паслер.

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Он отметил, что на сегодня количество бездомных животных колеблется в районе 7−10 тысяч. По словам губернатора, правительство Оренбургской области несколько раз обращалось в кабмин с предложениями об изменении закона.

«Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо еще раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей», — заметил Паслер.

Директор АНО «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова, занимающегося стерилизацией бродячих животных, сообщила, что в Оренбурге нет такого количества приютов, способных принять всех бездомных собак. Глава региона не уточнил, какая судьба ждет отловленных животных.

Собаки загрызли ребенка 16 апреля в гаражном кооперативе на улице Кольцовой в Оренбурге. Следственный комитет завел дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека.