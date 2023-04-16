Происшествия 16 апреля 2023, 16:49 Собаки загрызли ребенка в Оренбурге СК завел дело по факту гибели ребенка после нападения бездомных собак в Оренбурге РИА «Новости»

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Следственный комитет России по Оренбургской области завел уголовное дело по факту гибели ребенка после нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи начали производство по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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По данным правоохранителей, животные напали на ребенка 16 апреля рядом с гаражным кооперативом по улице Кольцевой. Он гулял неподалеку от дома. От полученных ран несовершеннолетний погиб на месте.

«Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за мероприятия по отлову животных на территории Оренбурга», — заявили в СК.

Семилетнего мальчика насмерть загрызли собаки в Новгородской области. Ребенок пришел в гости к другу, когда его родителей не было дома. В какой-то момент три взрослых питбуля набросились на гостя, он умер до приезда бригады скорой помощи.