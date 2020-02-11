    11 февраля 2020, 07:42

    Со смеявшейся над льготами ведущей из Камчатки провели беседу

    Юлия Булыгина

    С ведущей программы «Вести Камчатка» Александрой Новиковой, которая смеялась над льготами, провели беседу. Об этом сказал директор филиала Алексей Костылев.

    «Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сказал Костылев ТАСС.

    Директор филиала добавил, что они еще приняли решение о наказании ведущей.

    Ведущая Александра Новикова не смогла сдержать смех, когда рассказывала о росте пособий для льготников с февраля. Она сообщила, что размер пособия составит 1,5 тысячи рублей, из них 900 предназначаются на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму можно потратить на международный проезд к месту лечения и обратно.

    Дочитав этот текст до конца, Александра Новикова не выдержала и засмеялась. На запись попал и ее разговор с коллегами, где она радуется тому, что эфир был в записи.

    Директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев сообщил, что они знают, кто слил ролик в интернет.