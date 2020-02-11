Со смеявшейся над льготами ведущей из Камчатки провели беседу

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сказал Костылев ТАСС.

Директор филиала добавил, что они еще приняли решение о наказании ведущей.

Ведущая Александра Новикова не смогла сдержать смех, когда рассказывала о росте пособий для льготников с февраля. Она сообщила, что размер пособия составит 1,5 тысячи рублей, из них 900 предназначаются на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму можно потратить на международный проезд к месту лечения и обратно.

Дочитав этот текст до конца, Александра Новикова не выдержала и засмеялась. На запись попал и ее разговор с коллегами, где она радуется тому, что эфир был в записи.

Директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев сообщил, что они знают, кто слил ролик в интернет.