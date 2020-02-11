Ведущая камчатских «Вестей» прокомментировала смех над льготами

«Ни с кем еще не разговаривала. Пока не уволили», — заявила она, отказавшись от дальнейших комментариев.

Программа, о которой идет речь, шла в записи. Фрагмент, где ведущая засмеялась, не пошел в эфир. Его выложили на YouTube.

Директор регионального филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил, что знает, кто опубликовал видео. С наказанием для ведущей в компании пока не определились.

«Найдутся виновные и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет», — сказал он изданию «Подъем».

Смех у тележурналистки вызвала новость о повышении с 1 февраля социальных выплат до 1,5 тысячи рублей. Их этих денег 900 рублей инвалиды, ветераны войн и другие льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся — на бесплатный проезд до санатория и обратно.