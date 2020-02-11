Соловьев: видео со смеющейся над льготами ведущей может быть пранком
Соловьев в беседе с сайтом Ura.Ru поинтересовался, откуда взялся текст, который читает девушка.
«Я никогда не слышал, чтобы выделялись деньги на международный проезд. Вы когда-нибудь слышали?» — задался вопросом телеведущий и сотрудник ВГТРК. Из-за этого, заметил он, возникают сомнения, что это за данные и откуда они появились.
Соловьев выразил уверенность, что руководство ВГТРК обязательно проведет проверку после случившегося. За такое сотрудников едва ли уволят — подобных случаев журналист не припомнил и заметил, что на телеканале всегда с уважением относились к зрителям и коллективу.
«Я не могу как профессионал оценить поведение ведущей, потому что я не знаю, что это было. Неудачная шутка, пранк, вброс?» — предположил Владимир Соловьев.
Он признался, что усомнился в правдивости видео сразу же, как только его увидел.
Ведущую программы «Вести Камчатка» рассмешила новость о повышении социальных выплат с 1 февраля. Девушку пока никто не увольнял. Директор регионального филиала ВГТРК Алексей Костылев заявил, что удалось установить, кто слил ролик в Сеть.