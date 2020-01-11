«Со слезами на глазах»: Поклонская рассказала о проблеме с получением гражданства в Крыму

Крым уже шестой год находится в составе России, но многие люди до сих пор не могут получить паспорт страны. Об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская после приема населения по вопросам гражданства.

«За помощью обратилось около 60 человек. К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Данной проблемы вообще не должно быть! Стыдно было слушать на приеме, как люди со слезами на глазах говорили про „недогражданство“», — написала Поклонская в Telegram-канале.

Она добавила, что люди годами околачивают пороги миграционной службы, но вопрос получения паспорта не двигается с мертвой точки. По словам депутата, населению отказывают в гражданстве, потому что те не могут предоставить документ об отказе от гражданства Украины.

«Из-за этого крымчане не могут устроиться на работу — например, госслужащими. Другая распространенная причина отказа в выдаче паспорта — письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума», — отметила Поклонская.

Затем она рассказала три истории жителей Крыма, которые до сих пор остаются без паспорта, или вовсе не могут въехать на полуостров, чтобы увидеть семью.

«И таких историй сотни… Бюрократия дошла до безумной степени абсурда! Данные проблемы создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб — из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну, не могут ощущать себя полноценными гражданами», — заключила депутат, пообещав, что будет лично будет разбираться с каждым таким случаем.