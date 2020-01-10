Путин раскритиковал крымских чиновников

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На нем он раскритиковал чиновников региона за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.

«Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — приводит ТАСС слова главы Российского государства.

В целом Путин отметил прогресс по интеграции Крыма в общее, социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России. Он призвал максимально чутко откликаться на запросы крымчан и дальше заниматься повышением качества жизни людей.

Ранее ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения РАН предложили решить проблему нехватки питьевой воды в Крыму путем использования подземных вод. Строительство новых водохранилищ и станций по опреснению морской воды специалисты признали неэффективным.