Поклонская назвала ошибкой скандал с фильмом «Матильда»

По словам Поклонской политика заставила ее быть творческим человеком и избавиться от прокурорской привычки говорить прямо в глаза человеку. Кроме того, она больше не выносит в публичную сферу личные мотивы. В качестве примера она привела историю с фильмом «Матильда».

«С учетом того что я еще смешала свое личное отношение, то, о чем я говорить уже лично не буду сейчас с учетом полученного опыта. Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь», — сказала она и пояснила, что сегодня не стала бы просить отменить показ фильма «Матильда» и назвала свое прошлое поведение ошибкой.

При этом депутат пояснила, то не призывала сопротивляться показу фильма, а только указывала на нарушение закона.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» еще до выхода в прокат вызвал критику со стороны общественного движения «Царский крест». Участники заявляли, что картина порочит образ последнего русского царя Николая II, которого Русская православная церковь канонизировала как великомученика.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обращалась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку картины и призывала не давать фильму прокатного удостоверения. Она ссылалась на материалы независимой экспертизы, которая показала, что образ царя в фильме не соответствовал реальному императору.