Снижение зарплат во время пандемии признали неверным решением

Из-за коронавируса страдает весь мир. В России ситуация тоже складывается не лучшим образом. Финансовый аналитик и радиоведущий «Бизнес FM» Владимир Левченко заметил в беседе с «360», что сокращать зарплаты всем сотрудникам подряд в такой ситуации неправильно.

Ситуацию со снижением окладов аналитик назвал «российской историей». «Вместо того чтобы уволить неэффективных сотрудников, снижают зарплаты и тем, кто работает хорошо, и тем, кто работает плохо. Демотивируют», — подчеркнул Владимир Левченко.

Понять, какой ущерб нанесен экономике, можно только в том случае, если в ситуации заметен какой-то положительный сдвиг.

«Нужно начать выходить из той блокировки экономики, в которой мы находимся. Пока что ситуация усугубляется. С завтрашнего дня останавливается определенное количество предприятий. Ситуация на рынке труда будет ухудшаться и дальше. Насколько — прогнозировать сейчас нельзя», — сказал Левченко.

По его словам, пытающиеся строить какие-либо прогнозы поступают так по трем причинам — по глупости, из-за собственного непрофессионализма или от безысходности. Пострадал — «попал под поток» — сервисный сегмент. Причем сотрудники этой сферы пока полностью не осознали происходящее.

«Он не восстановится. <…> Все, кто работал в сервисном сегменте, особенно в крупных городах — Санкт-Петербурге, Москве, — в полном составе уже никогда не вернутся назад. Даже когда история с вирусом закончится», — пояснил Левченко.

Россиянам предрекли рост безработицы, а работодатели хотя урезать зарплаты своим сотрудникам. Больше всего коронавирус попортит жизнь работающим в сфере услуг, ресторанного бизнеса, спортивных учреждений, выставок и турфирм.