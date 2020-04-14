    14 апреля 2020, 04:08

    Четверть российских компаний могут снизить зарплаты сотрудникам

    Александра Каширина

    27% российских компаний планируют урезать зарплаты, при этом 37% допускают сокращение сотрудников. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.
    Четверть российских компаний могут снизить зарплаты сотрудникам

    Эксперты сервиса hh.ru уверены, что ситуация еще может поменяться в лучшую сторону, а результаты исследования представляют собой лишь предварительные оценки. Положительную роль могут в этом случае сыграть и государственные меры поддержки. Их полный перечень пока еще составляется.

    Эксперты уверены, что в какой-то степени доля безработицы все равно вырастет. Больше всего это коснется сферы услуг, ресторанов и кафе, спортивных учреждений, выставок и турфирм. С неприятными последствиями столкнуться владельцы гостиниц, представители индустрии развлечения. Число потерявших работы может вырасти до нескольких миллионов человек.

    Специалисты также уточнили, что для многих некрупных компаний увольнение может оказаться финансово невыгодным, а иногда и губительным, так работодатель должен выплатить каждому сотруднику два-три оклада.

    Ранее иностранные аналитики дали прогноз по доходам россиян после пандемии коронавируса.