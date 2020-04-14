Четверть российских компаний могут снизить зарплаты сотрудникам

Эксперты сервиса hh.ru уверены, что ситуация еще может поменяться в лучшую сторону, а результаты исследования представляют собой лишь предварительные оценки. Положительную роль могут в этом случае сыграть и государственные меры поддержки. Их полный перечень пока еще составляется.

Эксперты уверены, что в какой-то степени доля безработицы все равно вырастет. Больше всего это коснется сферы услуг, ресторанов и кафе, спортивных учреждений, выставок и турфирм. С неприятными последствиями столкнуться владельцы гостиниц, представители индустрии развлечения. Число потерявших работы может вырасти до нескольких миллионов человек.

Специалисты также уточнили, что для многих некрупных компаний увольнение может оказаться финансово невыгодным, а иногда и губительным, так работодатель должен выплатить каждому сотруднику два-три оклада.

Ранее иностранные аналитики дали прогноз по доходам россиян после пандемии коронавируса.