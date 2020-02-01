Снег, морозы и туман. Каким будет начало февраля в Москве и области

В ночь на понедельник будет около нуля градусов, а днем 3 февраля температура воздуха может подняться до +6. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега, в том числе мокрого, и дождя, возможен туман, пишет «Российская газета».

4 февраля, как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, начнется понижение температуры. В Москве и севернее столицы, в области, ночью похолодает до -5 градусов. Днем максимально будет +1 градус. Ожидается небольшой снег.

В ночь на среду температура опустится еще ниже — до -11 градусов. Днем будет -3…-8 градусов. Также ожидается небольшой снег.

Морозы сохранятся в четверг и пятницу. Ночью будет -9…-14 градусов, днем -5…-10 градусов.

Холодно будет и в ночь на субботу, до -10 градусов, но днем станет теплее: ожидается -1…-6 градусов. В воскресенье похолодание закончится, днем температура вновь поднимется до +1 градусов, но будет идти снег.