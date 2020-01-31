Морозище без солнца. На следующей неделе в Москве и Подмосковье резко похолодает

Жителей Центральной России предупредили о морозе на следующей неделе. Температура опустится до -13 градусов.

Как рассказал «Ридусу» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в первые дни февраля будет по-прежнему тепло. Температура будет колебаться от -2…+3 градусов.

«Ночью во вторник температура снова перейдет в минус. И уже в ночь на среду температура существенным образом понизится до -5…-7 градусов. А в ночь на четверг — до -10…-13 градусов. Такие значения будут близки к климатической норме февраля», — отметил Синенков.

По его словам, в эти дни, кроме мороза, прогнозируют небольшой снегопад. Но такая погода, сказал Синенков, не продержится долго. Уже на следующих выходных температура вновь будет -2…0 градусов.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал ТАСС, что с непривычки похолодание будет восприниматься настоящим «морозищем». Он объяснил, что температура понизится за счет прихода холодного воздуха с Карского моря и Новой Земли.

Пока что на улице около 1 градуса тепла, идет дождь со снегом. К вечеру похолодает до -1 градуса, снег продолжится, местами образуется гололедица.