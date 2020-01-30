Циклон подсыпет снежка. Москва и область приготовились к настоящей зиме

В Москве начиная с этой недели установится настоящая зима. В ближайшие дни синоптики прогнозируют снегопад, а с первых чисел февраля понизятся температуры.

«Сейчас слабый снежок, ждем усиления во второй половине дня, снега прибавится от одного до трех сантиметров. Температура воздуха остается около 0 градусов, где-то слабоотрицательная, где-то положительная. Предстоящей ночью температура в Москве уже будет слабоотрицательной, будет снег», — рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночью снег продолжится и сугробы могут стать еще на один сантиметр выше. Осадки в Москву и область сейчас приносит циклон, столичный регион находится на его периферии.

Позднякова рассказала, что в ночь на субботу температура в Москве будет -2…-4 градусов, такие же значения сохранятся и в ночь на воскресенье. Днем по-прежнему будет около нуля.

«Понижение температуры более ощутимое будет происходить 4 февраля. Мы будем находиться с холодной стороны циклона, в тылу циклона, который подсыпает нам снежка. Температура начнет понижаться. Снег, если и будет приниматься, то небольшой. Московская зима приобретает все более и более зимние черты», — отметила Позднякова.

В то же время она усомнилась в том, что похолодание продлится долго.