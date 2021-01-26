СМИ: в квартиры с ремонтом жилинспекторам дадут ускоренный допуск

Минстрой подготовил поправки в Жилищный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Речь идет об ускоренном допуске инспекторов в квартиры, владельцы которых затеяли крупный ремонт.

Сейчас дела о предоставлении доступа в жилое помещение могут рассматриваться судами минимум два месяца, сказано в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия».

Министерство предлагает ввести новый вид судопроизводства — по делам о предоставлении доступа в квартиры. Рассматривать их нужно в течение пяти дней, а решения исполнять немедленно, сказано в законопроекте.

Документ находится на рассмотрении в правительстве. Его планируют внести в Госдуму в марте.

На прошлой неделе РЕН ТВ сообщил о массовых проверках квартир, в которых был сделан ремонт. Утверждалось, что инспекторы могут выписать штраф даже за снятую кухонную дверь. Позднее в Мосжилинспекции, специалисты которой участвовали в съемках, обвинили телеканал в дезинформации, отметив, что инспектор может попасть в квартиру только с согласия собственника или по решению суда.