Сообщения о массовых проверках перепланировок в России опровергли

Никаких массовых проверок по выявлению незаконных перепланировок в квартирах россиян не проводят. Об этом заявила пресс-секретарь Мосжилинспекции Виолетта Нежевенко.

«Цепляться за фейковую новость федеральным СМИ не стоило. РЕН ТВ обещали нам изначально совсем другое, просто показать работу наших специалистов, а заявили о якобы массовых проверках. Этим они очень подставили нас», — пояснила Нежевенко «Газете.ru».

Она добавила, что в день съемок на северо-востоке Москвы проводилось всего три проверки. При этом журналисты назвали их рейдом. Нежевенко уточнила, что любые проверки проводят после обращений граждан, управляющих организаций или органов исполнительной власти. Также проверку может запросить собственник квартиры через портал госуслуг.

«Он мог много лет назад сделать перепланировку квартиры, а теперь необходимо совершить сделку с недвижимостью. А у него не все в порядке с технической документацией. Он к нам заявляется для узаконивания, то есть для получения акта о ранее выполненных работах», — рассказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что после завершения проверки собственника привлекают к административной ответственности. Кроме того, заходить на территорию частной собственности могут только те, у кого есть на это право.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что квартиры россиян начали массово проверять на предмет незаконной перепланировки.