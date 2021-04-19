СМИ узнали о разработке США, позволяющей скрывать происхождение коронавируса

Журналисты газеты «Известия» нашли патент на «невидимую» сборку генома коронавирусов. Технология была создана в 2002 году Ральфом Бариком из Университета Северной Каролины.

Технологию сборки генома без видимых следов лабораторного вмешательства ученый назвал «не вижу меня». После применения этого метода понять, был ли создан вирус в лаборатории, невозможно.

В патенте указано, что «невидимая» сборка генома может быть реализована с любым коронавирусом. При этом вирус можно перенацелить на любые виды млекопитающих.

«Американцы и китайцы начиная с 2002 года, когда стартовал первый SARS-CoV, стали особенно вкладываться в такие исследования. Параллельно они стали развивать инструменты обратной генетики. С помощью этих инструментов можно, следуя инструкции в виде четырехбуквенного генетического кода, полностью синтезировать геном вируса», — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Однако наличие методов «невидимого» сбора генома не доказывает лабораторное происхождение SARS-CoV-2, подчеркнул российский биоинформатик Александр Панчин.

«Вопрос о том, допускаю ли я какую-то вероятность лабораторного происхождения SARS-CoV-2, напоминает мне вопрос о существовании Бога. Допускать можно все что угодно, но в науке принято все же предоставлять доказательства», — отметил он.

Ранее эксперты ВОЗ заявили, что лабораторное происхождение SARS-CoV-2 маловероятно.